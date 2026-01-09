В США оценили вероятность помилования Мадуро Трампом

NYT заявила об отсутствии планов у Трампа помиловать Мадуро

Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать помилование для венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом заявила газета The New York Times (NYT).

В публикации отмечается, что во время интервью с Трампом журналисты NYT спросили о помиловании нескольких обвиняемых в США, включая Мадуро. Трамп «дал понять, что у него нет намерения помиловать» перечисленных людей.

Ранее Трамп рассказал об отсутствии каких-либо договоренностей с венесуэльскими политиками для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам американского политика, Вашингтон действовал самостоятельно. При этом он согласился назвать «похищением» операцию по захвату Мадуро.