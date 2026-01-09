Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:32, 9 января 2026Интернет и СМИ

В США оценили вероятность помилования Мадуро Трампом

NYT заявила об отсутствии планов у Трампа помиловать Мадуро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать помилование для венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом заявила газета The New York Times (NYT).

В публикации отмечается, что во время интервью с Трампом журналисты NYT спросили о помиловании нескольких обвиняемых в США, включая Мадуро. Трамп «дал понять, что у него нет намерения помиловать» перечисленных людей.

Ранее Трамп рассказал об отсутствии каких-либо договоренностей с венесуэльскими политиками для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам американского политика, Вашингтон действовал самостоятельно. При этом он согласился назвать «похищением» операцию по захвату Мадуро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставители США передали Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Над российским городом прогремели взрывы

    В МВД рассказали о присяге при приобретении российского гражданства

    В Белгороде пропало электричество после удара ВСУ

    Конгрессмены США встретятся с депутатами Госдумы

    В США оценили вероятность помилования Мадуро Трампом

    ВСУ ракетами ударили по российскому городу

    Европейские дипломаты ответили на вопрос о «российской агрессии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok