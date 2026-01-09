Реклама

Экономика
17:22, 9 января 2026Экономика

В США раскрыли планы в отношении венесуэльской нефти

Райт допустил получение США доли в государственной нефтяной компании Венесуэлы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Министр энергетики США Крис Райт допустил получение Соединенными Штатами доли в государственной нефтяной компании Венесуэлы. Планы в отношении нее, как передает РИА Новости, чиновник раскрыл в эфире телеканала Fox News.

«Может ли произойти что-то подобное, если им потребуется поддержка со стороны правительства? Такое, безусловно, возможно», — сказал Райт.

Вместе с тем он добавил, что пока никакого диалога с официальным Каракасом на этот счет не было. Однако он выразил пожелание, чтобы «капитализм работал».

Тем временем в США предрекли Венесуэле скорое банкротство. На это указывает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации. По их мнению, временным властям страны следует «играть по правилам» Вашингтона, чтобы избежать финансового коллапса.

