Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 8 января 2026Мир

В США предрекли Венесуэле скорое банкротство

WP: Венесуэла скоро обанкротится, если не будет сотрудничать с США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Венесуэла рискует обанкротиться в ближайшие несколько недель, если не будет сотрудничать с США. На это указывает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По его данным, временным властям Боливарианской Республики следует «играть по правилам» Вашингтона, чтобы избежать банкротства. «Президент [США Дональд Трамп] говорит об оказании максимального давления на временные власти Венесуэлы, чтобы добиться от них сотрудничества с Соединенными Штатами», — говорится в материале.

Как сообщил источник, для того, чтобы Трамп отменил блокаду нефтяных перевозок, Каракасу необходимо разорвать все связи с противниками США. Это касается Китая, Ирана, Кубы и России. Вашингтон, пишет WP, намерен добиться от Венесуэлы эксклюзивного партнерства в производстве нефти.

Ранее сообщалось, что США требуют от Венесуэлы выслать советников из России, Китая и Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Стало известно о страшных темпах роста кладбищ для солдат ВСУ

    Снежная буря накрыла Москву

    США предложили выплаты жителям Гренландии взамен на их отделение от Дании

    Немецкий политик пообещала побриться налысо в случае провала на выборах

    Трех украинок обвинили в хулиганстве за прослушивание русских песен

    Посольство США в Киеве предупредило о возможном серьезном воздушном ударе в ближайшие дни

    Стало известно о продвижении российских военных в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok