В США предрекли Венесуэле скорое банкротство

WP: Венесуэла скоро обанкротится, если не будет сотрудничать с США

Венесуэла рискует обанкротиться в ближайшие несколько недель, если не будет сотрудничать с США. На это указывает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По его данным, временным властям Боливарианской Республики следует «играть по правилам» Вашингтона, чтобы избежать банкротства. «Президент [США Дональд Трамп] говорит об оказании максимального давления на временные власти Венесуэлы, чтобы добиться от них сотрудничества с Соединенными Штатами», — говорится в материале.

Как сообщил источник, для того, чтобы Трамп отменил блокаду нефтяных перевозок, Каракасу необходимо разорвать все связи с противниками США. Это касается Китая, Ирана, Кубы и России. Вашингтон, пишет WP, намерен добиться от Венесуэлы эксклюзивного партнерства в производстве нефти.

Ранее сообщалось, что США требуют от Венесуэлы выслать советников из России, Китая и Ирана.