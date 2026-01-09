Реклама

Экономика
15:32, 9 января 2026Экономика

В трех регионах России втрое подорожала уборка снега во дворах

Стоимость уборки снега во дворах достигла 15 тысяч в трех регионах России
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цены на очистку дворов и частных территорий от снега взлетели в три раза сразу в трех российских регионах. Речь идет о Калужской, Тверской и Орловской областях, сообщает Mash в Telegram-канале.

Ранее стоимость уборки снега в перечисленных регионах составляла 5 тысяч, уточняется в публикации. Однако на фоне аномальных осадков из-за циклона «Фрэнсис» и отсутствия свободных тракторов цены в начале января взлетели до 15 тысяч.

Издание приводит данные цифры со ссылкой на частников и представителей ряда компаний по аренде дорожной техники в регионах. Нехватка последней, по словам инсайдеров, возникла из-за повсеместного использования тракторов в расчистке дорог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в ночь на 9 января в столице выпало порядка 15-20 сантиметров снега. Самые высокие сугробы (до 30 сантиметров в высоту) при этом образовались в Кашире. На ВДНХ они достигали 10 сантиметров, во Внуково и Домодедово — 20 сантиметров.

В течение пятницы ожидается рост количества осадков: каждые три часа будет прибавляться по 1,5-2,5 сантиметра снега, спрогнозировал Ильин.

