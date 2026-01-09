Во Львовской области начались проблемы с газом

В селе Рудно Львовcкой области начались проблемы с газом после ударов

В селе Рудно Львовской области Украины начались перебои с газом после ударов, сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич в своем Telegram-канале.

«Сообщают о перебоях с газом в селе Рудно! Люди пишут: Рудно газа практически нет. Плита в кухне едва горит, котел погас и не зажигается. Нет давления», — заявил он, уточнив, что пока официальной информации от газовых служб нет.

Ранее украинские издания сообщили о серии взрывов во Львове, предположительно, российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Мэр города Андрей Садовой заявил об ударе по объекту инфраструктуры, там произошел пожар.