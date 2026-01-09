Реклама

Женщина похудела на 90 килограммов после обещания умирающему отцу

Антонина Черташ
Фото: Eterna Images / Shutterstock / Fotodom

Жительница США сбросила 90 килограммов после разговора с отцом. Об этом сообщает People.

Всю свою жизнь Бриджетт Мур безуспешно боролась с лишним весом. Решающим аргументом для того, чтобы взяться за здоровье, стала просьба ее отца. Он умирал от рака поджелудочной железы и перед смертью потребовал пообещать ему, что она во что бы то ни стало похудеет. В то время ей было 27 лет, и она страдала от диабета.

«Он специально сказал мне: "Бриджетт, стань здоровой. Я не хочу, чтобы ты болела, как я. Сделай все, чтобы вернуть себе здоровье". Я сказала, что сделаю это», — вспоминает женщина. Сейчас Мур 40 лет, и она гордится, что весит 85 килограммов. Хотя для этого ей пришлось сбросить более 90 килограммов, чувство вины перед отцом давало ей силы.

Переломным моментом стало решение отслеживать количество потребляемых калорий через приложение. Позже ей сделали резекцию желудка. Теперь Мур может то, о чем раньше и не мечтала, — например, ходить в походы и без проблем помещаться в кресле самолета.

Мур планирует продолжать худеть. Она стремится подавать хороший пример своей семилетней дочери Амии.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Джемма Холл сбросила лишний вес и поблагодарила за это прямолинейную мать. Однажды она увидела фотографии дочери в бикини и сказала ей: «В нем ты похожа на кита, выбросившегося на берег!»

