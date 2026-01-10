Реклама

Россия
00:05, 10 января 2026Россия

10 января: какой праздник отмечают в России и мире

СюжетПраздники в России
Капитанский мостик танкера-снабженца

Капитанский мостик танкера-снабженца. Фото: Павел Львов / РИА Новости

10 января в России отмечают День инженера-механика ВМФ, а в мире — День Лиги наций. Православные в этот день вспоминают 20 000 мучеников, в Никомидии в церкви сожженных. Свой юбилей отмечает актриса Валентина Теличкина. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 10 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День инженера-механика ВМФ РФ

История военно-морской инженерно-механической службы ведет свое начало с середины XIX века, когда в России начался переход от парусного флота к паровому. Первое время на парусных кораблях устанавливали паровые машины, требовавшие грамотного технического обслуживания. В связи с этим 10 января 1855 года указом императора Николая I в стране был образован Корпус инженер-механиков Морского ведомства.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

День соавторов

В 2026 году праздник отметят во второй раз. Его учредили по инициативе группы писателей-фантастов из Союза литераторов России. Дата связана с годовщиной выхода первого совместного произведения братьев Стругацких — повести «Извне».

Праздники в мире

День Лиги наций

10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций — международной организации, созданной после окончания Первой мировой войны во избежание вооруженных конфликтов на планете.

В разное время членами Лиги наций были более 60 стран мира, организация ставила своей целью всеобщее разоружение, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путем дипломатических переговоров, борьбу с незаконным оборотом оружия и работорговлей, защиту интересов национальных меньшинств. В 1946 году ее функции и полномочия были переданы ООН.

Фото: Frédéric Boissonnas / National Library of Norway

Какие еще праздники отмечают в мире 10 января

  • День рождения имбирного пряника;
  • День своеобразных людей;
  • День обучения танцам пингвинов.

Какой церковный праздник 10 января

День памяти 20 000 мучеников, в Никомидии в церкви сожженных

Согласно преданию, в праздник Рождества Христова 302 года в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 000 христиан. Император Максимиан послал туда глашатая, который призвал верующих поклониться идолам, иначе правитель сожжет храм вместе с людьми. Никто из христиан не вышел, все 20 000 верующих приняли мученичество в пожаре.

Изображение: Миниатюра Минология Василия II

Какие еще церковные праздники отмечают 10 января

  • День памяти преподобного Игнатия Ломского, Ярославского;
  • День памяти преподобного Корнилия Крыпецкого;
  • День памяти Апостола от 70-ти Никанора.

Приметы на 10 января

В народе 10 января — Домочадцев день, или рождественский мясоед. На Руси это время проводили дома с самыми близкими родственниками. Обязательным блюдом на столе было мясо, приправленное домашней заговоренной солью, которая, как считалось, избавит от болезней.

  • Собаки роются в снегу — к бурану.
  • Кошка свернулась клубком в теплом месте — к ясной и морозной погоде.
  • Соль сыреет — к несчастью.

Кто родился 10 января

Валентина Теличкина (81 год)

Советская актриса и художница известна широкому зрителю по ролям в картинах «Не может быть!», «Зигзаг удачи», «Начало» и многих других. Также она снималась в телесериалах «Бригада», «Есенин», «Большие девочки».

Фото: Георгий Тер-Ованесов / РИА Новости

Алексей Толстой (1883-1945)

Российский и советский писатель из рода Толстых. В числе его самых известных произведений «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и другие сказки, трилогия романов «Хождение по мукам», а также незавершенный роман «Петр I».

Кто еще родился 10 января

  • Бернард Ли (1908-1981) — английский актер;
  • Маргарита Анастасьева (1925-2022) — советская и российская актриса;
  • Фламинио Бертони (1903-1964) — итальянский автомобильный дизайнер и скульптор, создатель Citroën DS.

