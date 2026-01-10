67-летняя Мадонна в нижнем белье снялась для рекламы

Американская певица Мадонна в нижнем белье снялась для рекламы Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась на странице бренда в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в бежевой кружевной сорочке, дополненной чулками и туфлями на каблуках. При этом знаменитость продемонстрировала фигуру. Стилисты уложили ее волосы в объемную прическу, а визажисты нанесли мейкап с акцентом на глаза.

В декабре 2025 года Мадонна опубликовала кадры в прозрачном топе с глубоким декольте. Звезда снялась крупным планом в черном откровенном изделии, которое подчеркивало ее грудь.