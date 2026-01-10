Реклама

«Аэрофлот» запланировал возобновить рейсы в Шереметьево по расписанию

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновить рейсы в Шереметьево по расписанию
Екатерина Ештокина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Аэрофлот» запланировал возобновить рейсы в Шереметьево по расписанию. Соответствующий пресс-релиз размещен в Telegram-канале авиакомпании.

«С 18:00 [по мск] 10 января "Аэрофлот" планирует выполнение рейсов в/из Шереметьево по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день», — говорится в сообщении. Уточняется, что полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов из базового аэропорта планируется к утру 11 января.

Известно, что авиакомпания продолжает работу по регулированию расписания рейсов из-за снегопада 9 января в Москве.

Ранее в январе «Аэрофлот» устроил концерты в Рождество. Праздничная программа началась в московском аэропорту.

