Армия Ирана оценила обстановку в стране на фоне протестов

Армия Ирана намерена защищать общественное имущество от протестующих

Армия Исламской Республики Иран оценила обстановку в стране на фоне протестов. Соотвествующий материал публикует ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранской армии.

«Враг при поддержке преступного сионистского режима и враждебных террористических групп пытается нарушить порядок и спокойствие городов и дестабилизировать общественную безопасность страны», — сказано в заявлении.

Отмечается, что вооруженные силы упомянутого государства намерены защищать общественное имущество от бунтовщиков. Кроме того, военные призвали местных жителей «сохранять бдительность и национальную мудрость, чтобы сорвать заговоры врага и, объединившись, не дать ему достичь своих коварных целей».

Ранее в январе США поддержали протестующих иранцев. Государственный секретарь страны Марко Рубио сделал соответствующее заявление.

