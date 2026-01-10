Бойцы ВСУ приняли российских военных за своих и были уничтожены

Российские военные при освобождении населенного пункта Зеленое в Запорожской области уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые приняли их за своих. Об этом РИА Новости сообщил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Север.

Он рассказал, что военнослужащие решили обойти противников с тыла. «Они подумали, что это свои идут. И не наготове вышли встречать нас. Перепутали со своими, думали, что свои идут. (...) Противник слишком поздно понял, что это российские военнослужащие», — отметил Север.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Зеленое. За неделю под контроль армии РФ перешли пять населенных пунктов. Также, по информации Министерства обороны, ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины.