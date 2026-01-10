Глава американской нефтяной компании высказался о возвращении на рынок Венесуэлы

Гендиректор ExxonMobil Вудс назвал Венесуэлу непривлекательной для инвестиций

Венесуэла останется «непривлекательной для инвестиций», пока в стране не произойдут существенные перемены. Об этом в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил гендиректор американской нефтяной компании ExxonMobil Даррен Вудс, передает Reuters.

«Наши активы там уже дважды конфисковывались, поэтому, как вы понимаете, для третьего выхода на рынок потребуются довольно серьезные перемены», — сказал он.

При этом Вудс выразил уверенность, что действующая американская администрация в сотрудничестве с правительством Венесуэлы способна осуществить необходимые изменения.

Ранее Трамп на встрече с главами американских нефтегазовых компаний заявил, что США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы. По его словам, Вашингтон планирует добывать «такие объемы нефти, какие мало кто когда-либо видел».