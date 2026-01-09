Реклама

Трамп пообещал американцам значительную выгоду от Венесуэлы

Марина Совина
Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Американцы получат значительную выгоду от развития Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских нефтегазовых компаний.

По его словам, Вашингтон планирует добывать «такие объемы нефти, какие мало кто когда-либо видел». Глава государства также отметил, что американским компаниям предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов, добавив, что они получат возможность восстановить энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы. Он заявил, что американская сторона собирается использовать их для снижения цен на нефть и «взамен давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается».

