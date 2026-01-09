Трамп пообещал американцам значительную выгоду от Венесуэлы

Трамп: Народ США получит значительную выгоду от развития Венесуэлы

Американцы получат значительную выгоду от развития Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских нефтегазовых компаний.

По его словам, Вашингтон планирует добывать «такие объемы нефти, какие мало кто когда-либо видел». Глава государства также отметил, что американским компаниям предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов, добавив, что они получат возможность восстановить энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы. Он заявил, что американская сторона собирается использовать их для снижения цен на нефть и «взамен давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается».