Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:30, 8 января 2026Экономика

Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы

Трамп: США будут использовать нефть Венесуэлы и давать ей взамен деньги
Вячеслав Агапов

Фото: Evan Vucci / AP

США собираются использовать ресурсы Венесуэлы для снижения цен на нефть. Планы Вашингтона раскрыл президент страны Дональд Трамп, передает New York Times.

По словам Трампа, Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой и добывать нефть из ее огромных запасов в течение многих лет. Временное правительство страны должно дать им для этого «все, что мы считаем необходимым».

«Мы восстановим его очень прибыльным способом. Мы собираемся использовать нефть, и мы собираемся добывать нефть. Мы снижаем цены на нефть и собираемся взамен давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается», — объяснил глава государства.

Трамп не назвал точного периода, в течение которого Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой. Однако он предположил, что этот процесс продлится гораздо дольше года.

Ранее президент США объяснил, что Белый дом думает больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там. Американский бизнес призвали поддержать стремление к «реформированию энергетических рынков», однако компании боятся инвестировать в экономику Венесуэлы без серьезных гарантий со стороны Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД призвал Вашингтон не мешать возвращению россиян с захваченного нефтетанкера

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Врач назвала правила мягкого восстановления после новогодних застолий

    Россиянка искупалась в чане, затряслась и потеряла сознание

    Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы

    Российский игрок клуба НБА повторил рекорд Леброна Джеймса

    Украинские танкисты сгорели заживо из-за заваренных люков

    Следователи осмотрели пещеры в районе поисков семьи Усольцевых

    Китай осудил захват российского нефтяного танкера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok