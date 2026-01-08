Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы

США собираются использовать ресурсы Венесуэлы для снижения цен на нефть. Планы Вашингтона раскрыл президент страны Дональд Трамп, передает New York Times.
По словам Трампа, Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой и добывать нефть из ее огромных запасов в течение многих лет. Временное правительство страны должно дать им для этого «все, что мы считаем необходимым».
«Мы восстановим его очень прибыльным способом. Мы собираемся использовать нефть, и мы собираемся добывать нефть. Мы снижаем цены на нефть и собираемся взамен давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается», — объяснил глава государства.
Трамп не назвал точного периода, в течение которого Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой. Однако он предположил, что этот процесс продлится гораздо дольше года.
Ранее президент США объяснил, что Белый дом думает больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там. Американский бизнес призвали поддержать стремление к «реформированию энергетических рынков», однако компании боятся инвестировать в экономику Венесуэлы без серьезных гарантий со стороны Вашингтона.