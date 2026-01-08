Реклама

Экономика
10:37, 8 января 2026Экономика

Компании из США не решились инвестировать в Венесуэлу

FT: Компании США не решились инвестировать в Венесуэлу без гарантий Вашингтона
Вячеслав Агапов

Фото: Edgar Frias / AP

Американские компании не решаются инвестировать в экономику Венесуэлы без серьезных гарантий со стороны Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, Белый дом сейчас думает больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там. Штаты начнут приносить стране прибыль, пообещал он и призвал бизнес поддержать стремление к «реформированию энергетических рынков». По данным WSJ, США разрабатывают план по установлению контроля над венесуэльской нефтью «на годы вперед».

В то же время американские компании не хотят делать масштабные инвестиции в Венесуэлу, а их руководители будут настаивать на предоставлении надежных юридических и финансовых гарантий, сообщил источник FT.

Как заявил ранее американский госсекретарь Марко Рубио, план США по Венесуэле состоит из трех частей, в числе которых стабилизация ситуации в стране и предотвращение хаоса. Вторым шагом станет восстановление экономики Венесуэлы при условии доступа к ней американского бизнеса. Третья часть плана США заключается в передаче власти в стране с учетом амнистии оппозиционных сил.

