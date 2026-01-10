Реклама

19:18, 10 января 2026Россия

Машина сбила трех перебегавших дорогу детей в российском городе

Автомобиль ВАЗ сбил троих детей, которые перебегали дорогу в Омске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Омская полиция»

Автомобиль ВАЗ сбил троих детей в Омске, когда они перебегали дорогу. Об этом сообщили РИА Новости в региональном Управлении МВД.

«В результате происшествия медицинская помощь понадобилась пешеходам — мальчикам 2010 и 2013 годов рождения и девочке 2017 года рождения», — сообщили в ведомстве.

ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2112 произошло на пересечении улиц Хмельницкого и Масленникова. По данным правоохранителей, пострадавшие дети перебегали проезжую часть в неустановленном месте.

Ранее сообщалось, что микроавтобус и фура столкнулись на трассе в Красноярском крае. По данным ГИБДД региона, в момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, пятеро из них госпитализированы.

