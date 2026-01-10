Микроавтобус с 12 пассажирами столкнулся с фурой в российском регионе

Микроавтобус и фура столкнулись на трассе в Красноярском крае. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

«Сегодня днем на 110-м км автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое 56-летний водитель автобуса (...) допустил столкновение с грузовым автомобилем SKANIA с полуприцепом (цистерна), двигающимся впереди в попутном направлении», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, в момент ДТП в микроавтобусе находились 12 пассажиров, пятеро из которых, включая двоих детей, госпитализированы.

