14:28, 10 января 2026

Микроавтобус с 12 пассажирами столкнулся с фурой в российском регионе

Микроавтобус с 12 пассажирами и фура столкнулись на трассе в Красноярском крае
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

Микроавтобус и фура столкнулись на трассе в Красноярском крае. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

«Сегодня днем на 110-м км автодороги АчинскУжур — Троицкое 56-летний водитель автобуса (...) допустил столкновение с грузовым автомобилем SKANIA с полуприцепом (цистерна), двигающимся впереди в попутном направлении», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, в момент ДТП в микроавтобусе находились 12 пассажиров, пятеро из которых, включая двоих детей, госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП на трассе в Тутаевском районе Ярославской области. К столкновению привел выезд автомобиля ВАЗ 2112 на встречную полосу.

