На пиджаке Трампа заметили необычный значок

Трамп пришел на встречу со значком с самим собой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надел на встречу с представителями крупнейших нефтяных компаний значок с самим собой. На необычное украшение обратили внимание журналисты.

Американский лидер предстал перед участниками мероприятия в строгом костюме с синим галстуком, дополнив образ двумя значками: одним — с изображением флага США, другим — с собственным портретом. Представители СМИ поинтересовались у Трампа, что это за значок.

«Это называется "счастливый Трамп". Кто-то подарил мне его, и я надел его», — объяснил глава Штатов. По словам Трампа, он никогда не бывает счастлив и удовлетворен, и останется таким, пока «Америка снова не станет великой».

Ранее на этой же встрече Трамп поговорил в выключенный микрофон. На помощь главе государства пришел американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Только после того, как он включил микрофон, президента США стало слышно.