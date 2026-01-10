Реклама

Вэнс помог Трампу включить микрофон

Вэнс помог Трампу включить микрофон на встрече с нефтяными компаниями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с руководством нефтяных компаний по Венесуэле говорил в выключенный микрофон. Об этом сообщает РИА Новости.

На помощь главе государства пришел американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Только после того, как он включил микрофон, Трампа стало слышно.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон в рамках бессрочной договоренности с новыми венесуэльскими властями в скором времени начнет перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей нефти латиноамериканской республики. «Это будет продолжаться бессрочно. Мы все готовы к этому», — сказал он. Глава Белого дома добавил, что Америка уже получила от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти.

Кроме того, Трамп отметил, что США открыты к продаже нефти России и Китаю.

