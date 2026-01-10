Трамп объявил об экстренном решении по Венесуэле

Трамп: США срочно продадут до 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы

Вашингтон в рамках бессрочной договоренности с новыми венесуэльскими властями в скором времени начнет перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей нефти латиноамериканской республики. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских нефтегазовых компаний, запись опубликована на YouTube.

По его словам Каракас согласился с тем, что Соединенные Штаты начнут немедленную переработку и продажу данного объема нефти из Венесуэлы. «Это будет продолжаться бессрочно. Мы все готовы к этому», — отметил Трамп.

Кроме того, как уточнил лидер США, 8 января Америка уже получила от Боливарианской республики 30 миллионов баррелей нефти. Ее общая стоимость составляет около четырех миллиардов долларов. Трамп поблагодарил Каракас за переданную нефть.

Ранее американский лидер заявил, что Штаты «очень хорошо» ладят и с народом Венесуэлы, и с властями республики. Между тем, Дональд Трамп сообщил, что США не стали осуществлять новую волну ударов по Каракасу, поскольку стороны договорились в перспективе сотрудничать в нефтегазовой сфере.

Ранее Трамп сообщил, что США отказались от новой волны атак по Венесуэле, поскольку стороны договорились о будущем сотрудничестве в нефтегазовой сфере. По его заверению, Штаты начнут непосредственное активное участие в восстановлении и модернизации нефтегазовой инфраструктуры страны.