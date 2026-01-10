Реклама

На Украине заявили об атаке России на суда в Черном море

Вице-премьер Кулеба заявил об атаке России на суда в Черном море
Марина Совина
Фото: Nina Liashonok / Reuters

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что Россия якобы атаковала гражданские суда в Черном море. Он сообщил об этом 9 января в Telegram-канале.

По данным Кулебы, во время захода в порт Черноморска для загрузки зерном ударный дрон попал в судно под флагом Сент-Китс и Невис, а возле порта Одессы было поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою.

Ранее сообщалось, что в Одесской области прогремели взрывы после атаки беспилотников. Также было опубликовано видео, на котором, вероятно, показали прибрежную территорию города. На горизонте можно увидеть здания и поднимающийся в небо дым. Также слышны звуки взрывов. Под ударом, как утверждается, оказался город Черноморск.

