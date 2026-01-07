Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 7 января 2026Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одесской области

«Политика страны»: В Одесской области прогремели взрывы из-за атаки БПЛА
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Одесской области прогремели взрывы после атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Авторы медиа со ссылкой на местные паблики рассказали, что на территории Одесской области были слышны взрывы. Предположительно, громкие хлопки раздались после того, как стало известно об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, канал распространил видео, на котором, вероятно, показали прибрежную территорию города. На горизонте можно увидеть здания и поднимающийся в небо дым. Также слышны звуки взрывов. Под ударом, как утверждается, оказался город Черноморск.

В начале января эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что ситуация с электричеством на Украине до конца зимы не улучшится. По мнению специалиста, в большинстве регионов Украины отключения продолжатся до начала марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке десанта США высадиться на танкере Marinera

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Российскую певицу обокрали в Европе

    Крушение самолета в российском регионе попало на видео

    Стало известно о взрывах в Одесской области

    Сирия объявила курдские районы Алеппо закрытыми военными зонами

    Украинцы начали искать поздравления на русском языке

    Женщина под Москвой опохмелилась стеклоочистителем и скончалась

    Россиянин утопил мешавшего ему плачем маленького ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok