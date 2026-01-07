Стало известно о взрывах в Одесской области

«Политика страны»: В Одесской области прогремели взрывы из-за атаки БПЛА

В Одесской области прогремели взрывы после атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Авторы медиа со ссылкой на местные паблики рассказали, что на территории Одесской области были слышны взрывы. Предположительно, громкие хлопки раздались после того, как стало известно об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, канал распространил видео, на котором, вероятно, показали прибрежную территорию города. На горизонте можно увидеть здания и поднимающийся в небо дым. Также слышны звуки взрывов. Под ударом, как утверждается, оказался город Черноморск.

В начале января эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что ситуация с электричеством на Украине до конца зимы не улучшится. По мнению специалиста, в большинстве регионов Украины отключения продолжатся до начала марта.