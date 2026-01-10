Реклама

Президент Колумбии заявил о планах «остановить мировую войну»

Глава Колумбии Петро заявил, что едет в США для остановки мировой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что едет в США «остановить мировую войну». Такую цель визита он назвал в интервью американскому телеканалу CBS.

Так он ответил на вопрос о том, связана ли его предстоящая поездка в Белый дом с желанием остановить войну в Латинской Америке.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл детали разговора с Петро. По его словам, беседа прошла хорошо, ее инициировал глава Колумбии. Темой разговора стала ситуация, касающаяся наркотиков и других разногласий. Глава Белого дома выразил надежду на скорую встречу с колумбийским коллегой.

