Трамп раскрыл детали разговора с президентом Колумбии

Трамп: Разговор с президентом Колумбии прошел хорошо, жду встречи в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп рассказал в своей социальной сети Truth Social о том, что провел телефонный разговор с главой Колумбии Густаво Петро. Американский лидер отметил, что высоко оценил звонок.

Трамп рассказал, что Петро позвонил ему для того, чтобы объяснить ситуацию, касающуюся наркотиков и других разногласий, которые были между ними.

«Я высоко оценил его звонок и тон и жду с нетерпением встречи с ним в ближайшем будущем», — добавил Трамп.

Подготовку к встречи глав государств в Белом доме в Вашингтоне готовят госсекретарь США Марко Рубио и Министерство иностранных дел Колумбии.

Ранее Дональд Трамп не исключил возможное проведение военной операции в Колумбии по примеру Венесуэлы из-за производства кокаина в Латинской Америке.

В свою очередь, Густаво Петро в ответ на обвинения Трампа заявил, что правительство США — жадные люди вне закона.