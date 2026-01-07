Президент Колумбии ответил на обвинения Трампа

Президент Колумбии Петро: Правительство США — жадные люди вне закона

Президент Колумбии Густав Петро прокомментировал обвинения в наркоторговле со стороны американского коллеги Дональда Трампа, назвав их отражением «старческого разума». Об этом он высказался в соцсети X.

«Он [Трамп] видит настоящих сторонников свободы как наркотеррористов, потому что мы не отдаем ему ни уголь, ни нефть», — написал колумбийский лидер.

Он также отметил, что американское правительство состоит из «жадных людей вне закона», сравнив их с «золотоискателями и стрелками из пустынь Дикого Запада».

Ранее Петро выразил готовность «взяться за оружие» для защиты страны от Трампа на фоне его угроз вторжения. «Если они задержат президента, которого значительная часть моего народа любит и уважает, они выпустят на свободу народного ягуара», — пригрозил политик.