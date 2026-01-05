Президент Колумбии захотел взяться за оружие после слов Трампа

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что готов «взяться за оружие» для защиты страны от американского лидера Дональда Трампа на фоне его угроз вторжения. Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети X.
«Если они задержат президента, которого значительная часть моего народа любит и уважает, они выпустят на свободу народного ягуара», — пригрозил политик.
Словами о готовности «вновь взяться за оружие» Петро отсылал к своему партизанскому прошлому. Во время гражданской войны в Колумбии он вступил в «Движение 19 апреля» — одну из крупнейших повстанческих группировок Колумбии, запомнившихся штурм Дворца правосудия в Боготе 1985 года. Незадолго до того инцидента Петро был арестован, на основании чего он отрицал свою причастность к инциденту.
Ранее президент США Дональд Трамп после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро обвинил Петро в наркоторговле и призвал его быть осторожнее.