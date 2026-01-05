Реклама

14:57, 5 января 2026

Президент Колумбии захотел взяться за оружие после слов Трампа

Колумбийский президент готов взять оружие и просит народ защитить его
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что готов «взяться за оружие» для защиты страны от американского лидера Дональда Трампа на фоне его угроз вторжения. Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети X.

«Если они задержат президента, которого значительная часть моего народа любит и уважает, они выпустят на свободу народного ягуара», — пригрозил политик.

Словами о готовности «вновь взяться за оружие» Петро отсылал к своему партизанскому прошлому. Во время гражданской войны в Колумбии он вступил в «Движение 19 апреля» — одну из крупнейших повстанческих группировок Колумбии, запомнившихся штурм Дворца правосудия в Боготе 1985 года. Незадолго до того инцидента Петро был арестован, на основании чего он отрицал свою причастность к инциденту.

Ранее президент США Дональд Трамп после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро обвинил Петро в наркоторговле и призвал его быть осторожнее.

