В Европе заявили о расколе в НАТО из-за развертывания «Орешника»

BZ: Реакция Трампа на развертывание «Орешника» усилила раскол в НАТО

Развертывание Вооруженными силами России ракетного комплекса «Орешник» усиливает раскол в НАТО, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с Berliner Zeitung (BZ).

По словам эксперта, из-за развертывания «Орешника» президент США Дональд Трамп вынужден задуматься о безопасности своей страны и все активнее требовать у Дании Гренландию.

«Это еще больше усугубляет раскол в НАТО», — сказал Райснер.

Полковник отметил, что Европе на фоне появления «Орешника» придется переосмыслить работу своих систем противоракетной обороны и раннего предупреждения. Райснер призвал европейские страны начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы Россия или Китай вошли в Гренландию.