18:47, 10 января 2026Путешествия

Раскрыты подробности массового отравления на известном российском горнолыжном курорте

Роспотребнадзор: У персонала кафе на курорте Шерегеш выявлен норовирус
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ESstock / Shutterstock / Fotodom

У персонала кафе Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш, в котором произошло массовое отравление отдыхающих, выявлен норовирус. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, передает РИА Новости.

«Установлен этиологический агент — норовирус 2 генотипа. При лабораторном обследовании персонала кафе у четырех работников выявлен тот же возбудитель. Сотрудники немедленно отстранены от работы», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе расследования в кафе были выявлены нарушения санитарных норм, в связи с чем работа заведения была приостановлена на время проведения противоэпидемических мероприятий.

О массовом отравлении отдыхающих на курорте Шерегеш стало известно 10 января. Туристы пожаловались на тошноту, рвоту, диарею, повышенную температуру до 38,5 градуса и головную боль.

