Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:39, 10 января 2026Путешествия

На известном российском горнолыжном курорте произошло массовое отравление

Shot: На горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое отравление отдыхающих
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Станислав Денисенко/Коммерсантъ

На известном российском горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое отравление среди отдыхающих. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, туристы пожаловались на тошноту, рвоту, диарею, повышенную температуру до 38,5 градуса и головную боль. Со слов одной из пострадавших, рвота и диарея продолжались несколько часов, при этом у нее сильно болели голова и глаза, а также было тяжело уснуть из-за помутнения сознания на фоне высокой температуры.

Согласно предположению отдыхающих, они могли подхватить ротавирус. При этом в интернете пользователи начали массово жаловаться на один из местных баров «Грелка», отмечая, что испытывали недомогание после его посещения. В заведении в беседе с Shot стали отрицать связь с массовым отравлением посетителей, однако подтвердили, что бар временно закрыт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье две семьи отравились кониной, предположительно, с ботулизмом. Всего в больницу попали восемь человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные о целях удара «Орешником» по Украине

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В Европе призвали наказать Россию после удара «Орешником»

    На известном российском горнолыжном курорте произошло массовое отравление

    В Ростовской области два хутора остались без электричества после атаки БПЛА

    Назван фаворит финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом»

    Стало известно о панике европейских лидеров из-за заявлений властей США

    Россиянам перечислили самые перспективные профессии в 2026 году

    Оценены последствия ударов ВС России по портам Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok