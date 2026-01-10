На известном российском горнолыжном курорте произошло массовое отравление

Shot: На горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое отравление отдыхающих

На известном российском горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое отравление среди отдыхающих. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, туристы пожаловались на тошноту, рвоту, диарею, повышенную температуру до 38,5 градуса и головную боль. Со слов одной из пострадавших, рвота и диарея продолжались несколько часов, при этом у нее сильно болели голова и глаза, а также было тяжело уснуть из-за помутнения сознания на фоне высокой температуры.

Согласно предположению отдыхающих, они могли подхватить ротавирус. При этом в интернете пользователи начали массово жаловаться на один из местных баров «Грелка», отмечая, что испытывали недомогание после его посещения. В заведении в беседе с Shot стали отрицать связь с массовым отравлением посетителей, однако подтвердили, что бар временно закрыт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье две семьи отравились кониной, предположительно, с ботулизмом. Всего в больницу попали восемь человек.