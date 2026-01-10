Реклама

Раскрыты подробности о работе аэропорта в Москве на фоне непогоды и массовой отмены рейсов

В Шереметьево сняли ограничения на прилет самолетов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mariakray / Shutterstock / Fotodom  

В Шереметьево сняли ограничения на прилет самолетов. Подробности о работе московского аэропорта раскрыли в пресс-службе воздушной гавани.

«Сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов. Аэропорт полностью открыт», — говорится в сообщении.

На данный момент рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию.

Представители аэропорта заверили, что пассажиров прибывших рейсов обслужили к 11 часам утра по московскому времени. «Багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров», — сказали там, уточнив, что по заявкам багаж также продолжают доставлять пассажирам домой.

По данным пресс-службы, также появилось достаточное количество свободных посадочных мест в зонах ожидания, бизнес-залах, комнатах матери и ребенка и залах повышенной комфортности для маломобильных пассажиров.

Кроме того, проводятся работы по расчистке взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи, а также противообледенительной обработке воздушных судов. «За прошедшие сутки с аэродрома Шереметьево было перемещено более 1 млн кубических метров снега», — уточнил представитель аэропорта.

Ранее обстановку в Шереметьево на фоне массовой отмены рейсов сняли на видео. На кадры попали толпы ожидающих вылета туристов: уставшие дети и взрослые лежали на туристических ковриках, куртках и скамейках.

