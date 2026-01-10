Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:47, 10 января 2026Путешествия

Обстановка в аэропорту Шереметьево на фоне массовой отмены рейсов попала на видео

В Шереметьево до 10:00 10 января продлены ограничения на прилет самолетов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Обстановку в московском аэропорту Шереметьево на фоне массовой отмены рейсов сняли на видео. Ролик публикует Baza в Telegram.

На кадры попали толпы ожидающих вылета туристов. На видео можно увидеть, как уставшие дети и взрослые лежат на туристических ковриках, куртках и скамейках. Пассажиры задержанных рейсов сообщают, что прилетающие самолеты по несколько часов стояли на взлетно-посадочной полосе без трапов и автобусов, а пассажиров держали в салонах. На выдаче багажа также образовалась задержка — чемоданы выдавали через шесть-семь часов или на разных лентах без объявлений.

Ночью аэропорт ввел запрет на прилет самолетов из-за неблагоприятных условий. Пресс-служба аэропорта официально объявила, что ограничения на прилет воздушных судов продлили до 10 часов утра по московскому времени. «Все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации», — заверили представители Шереметьево.

Ранее сообщалось, что аэропорт доставит багаж пассажирам на дом из-за снегопада за исключением пассажиров, перевозящих подлежащие таможенному декларированию вещи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим, чтобы Россия вошла в Гренландию». Зачем Трамп приписал США лишние 250 лет?

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Адвокат Лурье раскрыла подробности о нарушениях сроков передачи квартиры Долиной

    Стало известно о тайных проектах страны НАТО по размещению ядерного оружия

    На Западе сделали заявление после удара «Орешником» по Украине

    Звезда фильма «Один дома» попался на склонении к проституции

    В США в очередной раз убедились в невозможности перехвата «Орешника»

    Обстановка в аэропорту Шереметьево на фоне массовой отмены рейсов попала на видео

    В Европе ответили на призыв начать диалог с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok