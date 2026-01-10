Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:34, 10 января 2026Путешествия

Столичный аэропорт доставит багаж пассажирам на дом из-за снегопада

Аэропорт Шереметьево доставит багаж пассажирам на дом из-за снегопада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Столичный аэропорт Шереметьево доставит багаж пассажирам на дом. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушная гавань совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» пошли на такой шаг из-за сильного снегопада, который парализовал столичный регион. В зоне выдачи багажа терминала С аэропорта скопилось значительное число людей, которые не могут получить свой багаж по несколько часов. Сотрудники аэропорта раздают бутилированную воду и сендвичи.

В целях заботы о пассажирах было принято решение позволить покинуть аэропорт людям, у которых в багаже нет предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию. Чтобы багаж доставили по адресу, нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте «Аэрофлота».

9 января Москва обновила суточный рекорд по количеству выпавших в городе осадков. По данным метеостанции ВДНХ, в мегаполисе выпало 22 миллиметра осадков, что на 9,1 миллиметра выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека.

Аномальный снегопад привел к тому, что в столичном аэропорту Домодедово в сугробе застрял самолет. Рейс должен был вылететь из Москвы в Норильск, однако так и не смог сдвинуться с места.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей Киева призвали покинуть город. Украинская столица осталась без света и тепла после удара возмездия

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В США оценили одно предупреждение России на Украине

    Взрывы прогремели еще в одном российском городе

    Трамп намекнул на проблемы для еще одной страны

    Столичный аэропорт доставит багаж пассажирам на дом из-за снегопада

    Зеленский рассказал о переговорах с США по одному вопросу

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    Трамп снова заговорил о разочаровании в Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok