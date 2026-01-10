Столичный аэропорт доставит багаж пассажирам на дом из-за снегопада

Аэропорт Шереметьево доставит багаж пассажирам на дом из-за снегопада

Столичный аэропорт Шереметьево доставит багаж пассажирам на дом. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушная гавань совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» пошли на такой шаг из-за сильного снегопада, который парализовал столичный регион. В зоне выдачи багажа терминала С аэропорта скопилось значительное число людей, которые не могут получить свой багаж по несколько часов. Сотрудники аэропорта раздают бутилированную воду и сендвичи.

В целях заботы о пассажирах было принято решение позволить покинуть аэропорт людям, у которых в багаже нет предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию. Чтобы багаж доставили по адресу, нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте «Аэрофлота».

9 января Москва обновила суточный рекорд по количеству выпавших в городе осадков. По данным метеостанции ВДНХ, в мегаполисе выпало 22 миллиметра осадков, что на 9,1 миллиметра выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека.

Аномальный снегопад привел к тому, что в столичном аэропорту Домодедово в сугробе застрял самолет. Рейс должен был вылететь из Москвы в Норильск, однако так и не смог сдвинуться с места.