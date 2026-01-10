Российский посол назвал одно действие жены Мадуро подвигом

Мелик-Багдасаров: Жену Мадуро не захватывали, она сама пошла за ним, это подвиг

Супруга лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила следовать за мужем, когда его захватили военные Соединенных Штатов Америки (США), что является настоящим подвигом. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «СоловьевLive».

«Люди, которые были свидетелями этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она (Силия Флорес — прим. «Ленты.ру») сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — рассказал российский посол.

Мелик-Багдасаров также добавил, что это была очень жестокая операция, велся ураганный огонь, в президентском дворце погибли горничные и другой обслуживающий персонал.

В завершении посол отметил, что сама Венесуэла за более чем 200 лет независимости не имела вооруженных конфликтов и никому не угрожала.

Президент Венесуэлы был задержан сотрудниками правоохранительных органов США в ходе военной операции на территории латиноамериканской страны 3 января.

Кроме того, американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и в других регионах страны.