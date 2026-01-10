Снежная лавина обрушилась на группу российских туристов

В Грузии снежная лавина обрушилась на группу туристов из 20 человек

В Грузии снежная лавина обрушилась на группу туристов по меньшей мере из 20 человек, среди которых есть россияне. Об этом сообщает Shot.

Лавина сошла у вершины Тетнульд в грузинском регионе Верхняя Сванетия. По информации канала, на данный момент пострадавшие остаются под снегом уже около трех часов. Их ищут спасатели.

Несколько человек успели спастись самостоятельно. Еще одного туриста вызволили из снежного плена спасатели и другие отдыхающие — предварительно, он жив, его госпитализировали. По словам очевидцев, другого человека достали без сознания, его состояние пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи снежная лавина накрыла 10-летнюю девочку и ее отца во время спуска по трассе «Реликтовый лес». Ребенка доставили в больницу.