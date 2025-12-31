Реклама

Путешествия
18:39, 31 декабря 2025

На российском горнолыжном курорте снежная лавина накрыла девочку с отцом

На Красной Поляне в Сочи снежная лавина накрыла 10-летнюю девочку и ее отца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи снежная лавина накрыла 10-летнюю девочку и ее отца во время спуска по трассе «Реликтовый лес». Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Инцидент произошел на высоте около 1460 метров — мужчина сумел выбраться из-под снега, однако ребенок оказался погребен под завалом.

На крики отца о помощи откликнулись другие туристы, находившиеся поблизости. Совместными усилиями они начали поиски, и вскоре один из лыжников обнаружил девочку под слоем снега толщиной около полутора метров. По словам отца, она находилась под завалом примерно 15 минут.

Пострадавшую удалось оперативно откопать. Очевидцы встретили спасение аплодисментами и поздравлениями со «вторым днем рождения». Девочку доставили в больницу, где ей провели компьютерную томографию.

Как сообщил отец, серьезных травм у ребенка не выявлено: конечности и внутренние органы не пострадали, есть подозрение на сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что мощный шторм обрушился на Сочи, оставив часть жителей без электричества.

