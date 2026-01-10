Спецпосланник Трампа назвал Зеленского «сукиным сыном»

Спецпосланник Трампа Келлог назвал Зеленского «сукиным сыном»

Президент Украины Владимир Зеленский — «напористый сукин сын». Об этом спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал телеканалу ITV News.

«Он упрям. У него есть свое мнение. Он не боится его высказывать. Он знает, как пользоваться СМИ. Мы в Соединенных Штатах не видели такого лидера, как он, со времен Авраама Линкольна», — отметил политик.

6 января президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и британский премьер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Документ носит рамочный характер не содержит конкретных обязательств по численности, формату, и срокам присутствия иностранных военных на украинской территории.