Мир
21:30, 10 января 2026

Спецпосланник Трампа назвал Зеленского «сукиным сыном»

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский — «напористый сукин сын». Об этом спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал телеканалу ITV News.

«Он упрям. У него есть свое мнение. Он не боится его высказывать. Он знает, как пользоваться СМИ. Мы в Соединенных Штатах не видели такого лидера, как он, со времен Авраама Линкольна», — отметил политик.

6 января президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и британский премьер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Документ носит рамочный характер не содержит конкретных обязательств по численности, формату, и срокам присутствия иностранных военных на украинской территории.

