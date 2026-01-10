Угрожавший стереть Москву министр обороны Бельгии признал неудобный факт

Министр обороны Бельгии Франкен: Страна не готова к войне будущего

Министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что его страна не готова к войне будущего. Об этом он заявил в интервью газете Libre.

По его словам, бельгийские военные не обладают навыками использования беспилотных систем, робототехники, интеграции данных, квантовых компьютеров. «Мы должны быть готовы к войне будущего. Сейчас мы к ней не готовы», — сказал политик.

В октябре 2025 года Франкен пригрозил «стереть Москву с карты мира». После возмущения российской стороны он попытался оправдаться, заявив, что его слова грубо исказили, а он лишь имел в виду ответ со стороны стран Североатлантического альянса на возможную агрессию в лице России.