Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 10 января 2026Мир

Угрожавший стереть Москву министр обороны Бельгии признал неудобный факт

Министр обороны Бельгии Франкен: Страна не готова к войне будущего
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что его страна не готова к войне будущего. Об этом он заявил в интервью газете Libre.

По его словам, бельгийские военные не обладают навыками использования беспилотных систем, робототехники, интеграции данных, квантовых компьютеров. «Мы должны быть готовы к войне будущего. Сейчас мы к ней не готовы», — сказал политик.

В октябре 2025 года Франкен пригрозил «стереть Москву с карты мира». После возмущения российской стороны он попытался оправдаться, заявив, что его слова грубо исказили, а он лишь имел в виду ответ со стороны стран Североатлантического альянса на возможную агрессию в лице России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В администрации Трампа обсудили возможный удар по Ирану

    Угрожавший стереть Москву министр обороны Бельгии признал неудобный факт

    Трамп сделал одно важное заявление по Венесуэле

    Украинские БПЛА атаковали многоэтажки в Воронеже

    Жена футболиста сборной Украины дала неожиданную оценку удару «Орешника» и оскандалилась

    НАБУ провело обыск у водителя Ермака

    Громкое и «опасное» заявление сделали в Германии об «Орешнике»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok