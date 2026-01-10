Реклама

В Бундестаге испугались последствий захвата Гренландии США

Глава комитета Бундестага Лашет: Захват Гренландии США приведет к концу НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Florian Gaertner / IMAGO / Global Look Press

Захват Гренландии США приведет к подрыву доверия к НАТО и, как следствие, концу альянса. О последствиях аннексии острова заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет в интервью медиагруппе Funke.

«Мы должны ясно дать понять американцам, что военные действия против небольшой страны — члена НАТО уничтожат последние остатки доверия к альянсу. Конец НАТО не может быть в интересах Вашингтона. В любом случае ясно одно: европейцы не могут вступить в войну с США», — сказал он.

Политик отдельно отметил, что к словам американского президента Дональда Трампа нужно относиться серьезно. Лашет добавил, что дело вряд ли дойдет до прямой военной конфронтации, однако Европе следует быть готовой к «нарастающему давлению» со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что в случае, если Гренландия не перейдет под контроль Вашингтона, там появятся Россия или Китай. Глава Белого дома назвал такой исход событий недопустимым для США.

