Политолог Лукьянов увидел в похищении Мадуро знак падения влияния США

Американскому президенту Дональду Трампу приходится прибегать к очень экзотическим и скандальным способам, таким как похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы продемонстрировать мощь США. Об этом в интервью Ura.ru заявил политолог, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Резкие шаги, наподобие похищения Мадуро, с одной стороны, показывают, что США по-прежнему обладают очень большими возможностями, с другой — что им приходится изобретать очень экзотические и скандальные способы, чтобы поддерживать их», — сказал Лукьянов.

По мнению политолога, 2025 год показал, что возможности США не безграничны. Особенно показательными стали переговоры по Украине, где Вашингтону не хватает ресурсов, чтобы навязать свою волю Киеву. Теперь же Штаты вынуждены прибегать к авантюрам по примеру Венесуэлы.

Ранее сообщалось о просьбах Ватикана к американскому руководству «проявить терпение» и дать возможность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро сбежать в Россию.