02:41, 10 января 2026

В США заявили о тайных переговорах Ватикана об убежище Мадуро в России

WP: Кардинал Ватикана Паролин просил США позволить Мадуро сбежать в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @realDonaldTrump / Reuters

Ватикан убеждал США «проявить терпение» и дать возможность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро сбежать в Россию. Об этом стало известно американской газете The Washington Post (WP).

По данным издания, тайные переговоры прошли в конце ноября, их вел кардинал Пьетро Паролин, который срочно вызвал посла США при Святом Престоле Брайана Берча. Он утверждал, что Москва якобы была готова предоставить венесуэльскому лидеру убежище. «Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами», — говорится в материале.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что США предлагали Николасу Мадуро выехать «в любую точку мира» перед проведением военной операции в стране. При этом он подчеркнул, что Анкара не получала запроса принять венесуэльского лидера.

