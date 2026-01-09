Реклама

В МИД Турции рассказали о предложении США к Мадуро перед атакой

Фидан: США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира перед военной операцией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Foad Ashtari / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США предлагали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро выехать «в любую точку мира» перед проведением военной операции в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TRT Haber.

При этом он отметил, что Анкаре не поступали запросы принять венесуэльского лидера. «К нам такого запроса ни от Мадуро, ни от других стран не поступало. Мы не получали таких запросов», — сказал Фидан.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об отсутствии каких-либо договоренностей с венесуэльскими политиками для захвата Мадуро. По его словам, Вашингтон действовал самостоятельно.

3 января американская армия нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила Николаса Мадуро вместе с женой. Их доставили в США, где планируют судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

