10:50, 10 января 2026

В российском аэропорту ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom  

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил советник руководителя Росавиации и пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

Данные меры приняты в 10:17 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Тамбов (Донское). Меры безопасности сохранялись почти сутки — с 6:04 2 января по 1:12 3 января по московскому времени.

