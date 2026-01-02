Реклама

Путешествия
06:43, 2 января 2026Путешествия

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в российском аэропорту

Росавиация: В аэропорту Тамбова введены временные ограничения для безопасности
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В аэропорту Тамбов (Донское) 2 января в 06:04 по московскому времени ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Данные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения также вводились в воздушных гаванях Калуги, Самары, Пензы, Саратова, в аэропортах Жуковский (Раменское) и Домодедово.

В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» шесть самолетов, выполнявших рейсы в Домодедово, а также один самолет, выполнявший рейс в Самару.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к столице.

