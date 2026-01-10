Реклама

В США допустили неожиданное высказывание о планах на Гренландию

Журналист Фази: ЕС видит угрозу в России, несмотря на планы США на Гренландию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bob Strong / Reuters

Евросоюз (ЕС) продолжает видеть угрозу в России, несмотря на планы президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом заявил журналист Томас Фази в соцсети X.

«Невероятно. США буквально скажут: "Мы собираемся аннексировать огромную часть суверенного европейского государства, если потребуется, силой", а ответ европейских приспешников по-прежнему будет: "Да, но ведь реальная угроза — это Россия"», — обозначил Фази.

Журналист также высказал мнение, что в конечном итоге ЕС уступит США в споре о Гренландии.

Ранее Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, поскольку владение этими территориями позволит обеспечить национальную безопасность Вашингтона.

