Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:43, 10 января 2026Мир

В США назвали причину «паники в Киеве»

Доктороу: Удар «Орешника» вызвал панику у руководства Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Удар «Орешника» серьезно напугал украинское руководство. Причину паники назвал американский аналитик Гилберт Доктороу, комментируя призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги осудить эту «разрушительную атаку».

«Я думаю, последствия [удара] были действительно существенными, потому что украинцы сходят с ума», — сказал он.

По его словам, применение ракеты «Орешник» снова показало беспомощность западных систем противовоздушной обороны (ПВО) перед российским оружием. Эксперт подчеркнул, что любые «истеричные» заявления Киева будут только подтверждать этот факт.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал Киеву радоваться после удара «Орешника». «Вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В Бундестаге испугались последствий захвата Гренландии США

    Самолет застрял в сугробе в московском аэропорту

    Каллас не смогла разъяснить свои слова о России

    В США назвали причину «паники в Киеве»

    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    «Озарение» Зеленского перед ударом «Орешника» объяснили

    В США предупредили НАТО после удара «Орешника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok