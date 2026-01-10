Доктороу: Удар «Орешника» вызвал панику у руководства Украины

Удар «Орешника» серьезно напугал украинское руководство. Причину паники назвал американский аналитик Гилберт Доктороу, комментируя призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги осудить эту «разрушительную атаку».

«Я думаю, последствия [удара] были действительно существенными, потому что украинцы сходят с ума», — сказал он.

По его словам, применение ракеты «Орешник» снова показало беспомощность западных систем противовоздушной обороны (ПВО) перед российским оружием. Эксперт подчеркнул, что любые «истеричные» заявления Киева будут только подтверждать этот факт.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал Киеву радоваться после удара «Орешника». «Вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы», — сказал он.