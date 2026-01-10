Реклама

02:38, 10 января 2026

Киеву посоветовали радоваться после удара «Орешника»

Соскин: Киев должен радоваться, что «Орешник» не нес ядерный боезаряд
Марина Совина
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Украинские власти должны радоваться тому, что «Орешник» не нес ядерный боезаряд. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Некоторые говорят: "О, там не было ядерных головок, пробило там несколько перекрытий". Так вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы», — высказался он, обращаясь к властям.

Помимо этого, Соскин резко раскритиковал местное руководство за неспособность защитить страну. По его мнению, они думают лишь о собственном обогащении за счет выделяемых средств.

Утром 9 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы страны нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

Ранее Соскин раскритиковал кадровую политику украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, кадровая политика Зеленского направлена на создание лояльного круга лиц, что подчеркивает разгром системы управления на Украине.

