Взрывы прогремели еще в одном российском городе

Shot: Взрывы прозвучали в небе над Елецком, в городе сбивают БПЛА ВСУ

Взрывы произошли еще в одном российском городе — Елецке Липецкой области. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Как рассказали местные жители, взрывы начали раздаваться около 01:10 и продолжаются до сих пор. В общей сложности прозвучало 4-6 «гулких и басовитых» взрывов, также в разных частях города были видны вспышки в небе.

По словам очевидцев, в городе сбивают украинские беспилотники, уже перехвачено два дрона. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Незадолго до этого стало известно о взрывах в Туле. По данным Shot, средства ПВО сбивают беспилотники на подлете к городу.