Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:52, 10 января 2026Россия

Взрывы прогремели еще в одном российском городе

Shot: Взрывы прозвучали в небе над Елецком, в городе сбивают БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Взрывы произошли еще в одном российском городе — Елецке Липецкой области. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Как рассказали местные жители, взрывы начали раздаваться около 01:10 и продолжаются до сих пор. В общей сложности прозвучало 4-6 «гулких и басовитых» взрывов, также в разных частях города были видны вспышки в небе.

По словам очевидцев, в городе сбивают украинские беспилотники, уже перехвачено два дрона. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Незадолго до этого стало известно о взрывах в Туле. По данным Shot, средства ПВО сбивают беспилотники на подлете к городу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей Киева призвали покинуть город. Украинская столица осталась без света и тепла после удара возмездия

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В США оценили одно предупреждение России на Украине

    Взрывы прогремели еще в одном российском городе

    Трамп намекнул на проблемы для еще одной страны

    Столичный аэропорт доставит багаж пассажирам на дом из-за снегопада

    Зеленский рассказал о переговорах с США по одному вопросу

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    Трамп снова заговорил о разочаровании в Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok