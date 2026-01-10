Над российским городом раздалась серия взрывов

Shot: Над Тулой прогремела серия взрывов

В ночь на субботу, 10 января, над Тулой прогремела серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, всего прозвучало три-четыре громких звука в восточной и северной части города. Помимо этого, очевидцы рассказали о яркой вспышке и звуке мотора в небе.

По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотников, их сбивают на подлете к городу.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее взрывы были слышны в Орле. Местные жители сообщили, что в небе наблюдались яркие вспышки, «звенели стекла в рамах». В городе объявляли ракетную опасность.