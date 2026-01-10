Южную Корею обвинили в повторении «безумств Украины»

ЦТАК: КНДР сравнила поведение Южной Кореи с Украиной, осудив отправку дронов

КНДР обвинила Южную Корею в отправке дронов и повторении «безумств» Украины. Об этом заявили в Генштабе Северной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Республика Корея на глазах болтает, что "надо прорывать хоть малейшую дыру" для взаимопонимания с нами, а за глаза не прекращает провокационных действий против нас. Они совсем не отличаются от безумцев Киева», — указано в сообщении.

Отмечается, что инцидент с дронами в очередной раз доказал «очевидную и неизменную» враждебность Сеула, который станет «объектом непременного уничтожения» в случае нападения на КНДР.

Ранее США договорились о подписании соглашения с Южной Кореей, закрепляющего за Сеулом право обладать собственными атомными подлодками. Рабочие переговоры начнутся в начале 2026 года.