Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:14, 10 января 2026Мир

Южную Корею обвинили в повторении «безумств Украины»

ЦТАК: КНДР сравнила поведение Южной Кореи с Украиной, осудив отправку дронов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

КНДР обвинила Южную Корею в отправке дронов и повторении «безумств» Украины. Об этом заявили в Генштабе Северной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Республика Корея на глазах болтает, что "надо прорывать хоть малейшую дыру" для взаимопонимания с нами, а за глаза не прекращает провокационных действий против нас. Они совсем не отличаются от безумцев Киева», — указано в сообщении.

Отмечается, что инцидент с дронами в очередной раз доказал «очевидную и неизменную» враждебность Сеула, который станет «объектом непременного уничтожения» в случае нападения на КНДР.

Ранее США договорились о подписании соглашения с Южной Кореей, закрепляющего за Сеулом право обладать собственными атомными подлодками. Рабочие переговоры начнутся в начале 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В США внесли 11 предложений по новым санкциям против России

    «Орешник» назвали элементом эпохи жестких правил

    Сомнолог дал советы для быстрого засыпания

    В российском регионе из-за атаки беспилотников загорелась нефтебаза

    Южную Корею обвинили в повторении «безумств Украины»

    На Западе высказались об ответе НАТО на удар «Орешника» по Украине

    Премьеру Италии задали два вопроса после ее слов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok