22:28, 10 января 2026Бывший СССР

Жена футболиста сборной Украины дала неожиданную оценку удару «Орешника» и оскандалилась

Жена футболиста сборной Украины вызвала гнев из-за слов об ударе «Орешника»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Security Service of Ukraine / Reuters

Жена футболиста сборной Украины Юхима Конопли Анастасия вызвала гнев соотечественников после того, как дала неожиданную оценку удару «Орешника» по Львову. Она попала в центр скандала после публикации в Telegram-канале на русском языке, пишет Obozrevatel.ua.

«Я проснулась ночью от ударной волны после "Орешника". Думаю с просонья, ну все. Пипец. Ядерка. Последние секунды жизни. Сейчас все снесет. Какое счастье было осознать, что это ПРОСТО-НАПРОСТО "ОРЕШНИК"», — написала Конопля с сарказмом.

Однако подписчики жены украинского футболиста не поняли сарказма, а также того, что она пишет на русском языке. Один из комментаторов перефразировал ее слова «на русский лад»: «Проснулась в кокошнике и не могла понять, где я, почему бьют пюрешником по узкоговорящим во Львове». После этого Анастасия в открытую начала оскорблять украинцев. Однако позднее она удалила свой комментарий и написала, в этот раз по-украински, что ей не нужен хайп на ситуации.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал удар «Орешника» по Львовской области, назвав разрушения ужасными. Он также признал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) пропустили прилет, поскольку радары не смогли ее засечь.

